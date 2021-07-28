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Правительство Франции заявило о четвертой волне коронавируса

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Все регионы Франции охватила четвертая волна коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства республики Габриэля Атталя.

«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться. Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции», — сказал он.

По словам представителя правительства страны, «практически все департаменты находятся в красной зоне» по скорости распространения заболевания.

27 июля в республике выявили почти 27 тыс. новых случаев коронавируса. Средний ежедневный прирост за последнюю неделю составлял 19 тыс. случаев, подчеркнул Атталь. При этом он отметил влияние массовой вакцинации населения: благодаря ней удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости», — добавил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса: за все время пандемии в стране зафиксировали 6 088 930 случаев заражения. Умерли 111 883 больных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных