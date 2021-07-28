Правительство Франции заявило о четвертой волне коронавируса
Все регионы Франции охватила четвертая волна коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства республики Габриэля Атталя.
«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться. Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции», — сказал он.
По словам представителя правительства страны, «практически все департаменты находятся в красной зоне» по скорости распространения заболевания.
27 июля в республике выявили почти 27 тыс. новых случаев коронавируса. Средний ежедневный прирост за последнюю неделю составлял 19 тыс. случаев, подчеркнул Атталь. При этом он отметил влияние массовой вакцинации населения: благодаря ней удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения.
«В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости», — добавил он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса: за все время пандемии в стране зафиксировали 6 088 930 случаев заражения. Умерли 111 883 больных.