Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле
Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях парных двоек на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Россиянки прошли дистанцию за 6 мин 51,45 с и уступили 1,26 с команде из Новой Зеландии. Бронзовые медали получили спортсмены из Канады.
В последний раз на Олимпийских играх россияне выигрывали медали в академической гребле в 2004 г. в Афинах. Тогда российская четверка (Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев) завоевала золото.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Сборная получила семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.