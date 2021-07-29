Мишустин поручил открыть суворовское училище в Иркутске в 2023 году
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к сентябрю 2023 г. открыть в Иркутске суворовское училище после того, как будет завершена реконструкция зданий.
«Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения зданий, количество учащихся и преподавателей и этапность реконструкции. Но думаю, что нам надо до 2023 г. ее заканчивать», — цитирует ТАСС обращение премьера к сопровождавшему его губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
Как сообщается на сайте правительства, строительство Иркутского суворовского военного училища планируется на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В нем будет 560 мест.
ИВВАИУ было присоединено к Воронежскому военному авиационному университету в 2008 г. С 2009 г. здания и территория пустовали. Часть зданий училища построена еще в начале 20 века и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище». Сейчас эти дания включены в проект строительства Иркутского суворовского училища. В рамках проекта они будут отреставрированы. Кроме того, проект предполагает строительство новых объектов.