Мишустин поручил открыть суворовское училище в Иркутске в 2023 году

ИВВАИУ было присоединено к Воронежскому военному авиационному университету в 2008 г. С 2009 г. здания и территория пустовали. Часть зданий училища построена еще в начале 20 века и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище». Сейчас эти дания включены в проект строительства Иркутского суворовского училища. В рамках проекта они будут отреставрированы. Кроме того, проект предполагает строительство новых объектов.