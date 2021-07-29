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Мишустин поручил открыть суворовское училище в Иркутске в 2023 году

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к сентябрю 2023 г. открыть в Иркутске суворовское училище после того, как будет завершена реконструкция зданий.

«Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения зданий, количество учащихся и преподавателей и этапность реконструкции. Но думаю, что нам надо до 2023 г. ее заканчивать», — цитирует ТАСС обращение премьера к сопровождавшему его губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Как сообщается на сайте правительства, строительство Иркутского суворовского военного училища планируется на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В нем будет 560 мест.

ИВВАИУ было присоединено к Воронежскому военному авиационному университету в 2008 г. С 2009 г. здания и территория пустовали. Часть зданий училища построена еще в начале 20 века и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище». Сейчас эти дания включены в проект строительства Иркутского суворовского училища. В рамках проекта они будут отреставрированы. Кроме того, проект предполагает строительство новых объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных