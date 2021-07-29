В ЛНР поступила партия вакцины «Спутник лайт»

В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» от научного центра Гамалеи, для прививки «Спутником лайт» будет достаточно одной инъекции. Основные активные вещества у обеих вакцин почти одинаковы, но прививкой «Спутник лайт» в организм будет вводится только один компонент. В России «Спутник лайт» доступен для иностранцев и для тех, кто планирует ревакцинироваться.