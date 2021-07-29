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В ЛНР поступила партия вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поступила в Луганск, сообщил Луганский информационный центр.

«Партия вакцины Sputnik Light успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена её разгрузка на складе (государственного унитарного предприятия) "Лугмедфарм" и в медучреждениях ряда городов республики», — сообщили в минздраве республики.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что партия вакцины будет поставлена в республику 28 июля. С 29 июля каждый житель ЛНР сможет записаться на прививку.

В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» от научного центра Гамалеи, для прививки «Спутником лайт» будет достаточно одной инъекции. Основные активные вещества у обеих вакцин почти одинаковы, но прививкой «Спутник лайт» в организм будет вводится только один компонент. В России «Спутник лайт» доступен для иностранцев и для тех, кто планирует ревакцинироваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных