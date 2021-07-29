Оргкомитет Олимпиады начал расследование из-за скандала между журналистом и Медведевым

28 июля Медведев выиграл матч у итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира. Во время общения с журналистами корреспондент из Чили обратился с вопросом к Медведеву. Он назвал всех российских спортсменов читерами и спросил, как Медведев чувствует себя с таким клеймом. Теннисист не стал отвечать на его вопрос и потребовал от Международной теннисной федерации больше не допускать журналиста на соревнования.