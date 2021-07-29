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Оргкомитет Олимпиады начал расследование из-за скандала между журналистом и Медведевым

Ведомости

Оргкомитет Олимпиады в Токио начал расследование  из-за скандала между чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Игр в мужском одиночном разряде. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на олимпийский комитет России.

«Оргкомитет начал расследование», — сообщили в ОКР.

28 июля Медведев выиграл матч у итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира. Во время общения с журналистами корреспондент из Чили обратился с вопросом к Медведеву. Он назвал всех российских спортсменов читерами и спросил, как Медведев чувствует себя с таким клеймом. Теннисист не стал отвечать на его вопрос и потребовал от Международной теннисной федерации больше не допускать журналиста на соревнования.

Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился, услышав это слово, пишет «Телеспорт».

Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Сборная получила семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных