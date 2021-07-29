Оргкомитет Олимпиады начал расследование из-за скандала между журналистом и Медведевым
Оргкомитет Олимпиады в Токио начал расследование из-за скандала между чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Игр в мужском одиночном разряде. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на олимпийский комитет России.
«Оргкомитет начал расследование», — сообщили в ОКР.
28 июля Медведев выиграл матч у итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира. Во время общения с журналистами корреспондент из Чили обратился с вопросом к Медведеву. Он назвал всех российских спортсменов читерами и спросил, как Медведев чувствует себя с таким клеймом. Теннисист не стал отвечать на его вопрос и потребовал от Международной теннисной федерации больше не допускать журналиста на соревнования.
Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился, услышав это слово, пишет «Телеспорт».
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Сборная получила семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.