Стрелок Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото Олимпиады
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».
Серебряную медаль в соревнованиях получила кореянка Ким Минджун, бронзовую — китаянка Сяо Цзяжуйсюань.
Ранее Бацарашкина выиграла золото в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м и серебряную медаль в стрельбе из пистолета в миксте.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российская сборная завоевала десять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.