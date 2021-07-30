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Стрелок Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото Олимпиады

Ведомости

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».

Серебряную медаль в соревнованиях получила кореянка Ким Минджун, бронзовую — китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Ранее Бацарашкина выиграла золото в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м и серебряную медаль в стрельбе из пистолета в миксте.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российская сборная завоевала десять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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