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В Санкт-Петербурге ужесточили требования по вакцинации сотрудников

Ведомости

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) Санкт-Петербурга из ряда сфер с 1 октября текущего года смогут осуществлять свою деятельность только при условии вакцинации минимум 80% сотрудников первым компонентом препарата от коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора города Александра Беглова.

Требование касается компаний, оказывающих услуги общественного питания и осуществляющих доставку продуктов, а также бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. В указанную долю войдут также сотрудники, которые могут подтвердить, что переболели COVID-19 менее чем полгода назад.

С 15 октября аналогичные обязательства будут распространены на предприятия розничной торговли, компании, оказывающие туристические, экскурсионные, гостиничные и бытовые услуги, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также организации из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Руководители исполнительных органов власти Санкт‑Петербурга, госучреждений и государственных унитарных предприятий должны обеспечить вакцинацию от коронавируса минимум 80% сотрудников до 1 октября.

В то же время со 2 августа власти города снимут запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг в торговых центрах. Кроме того, будут открыты аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Однако до этого 100% работников аттракционов, кроме переболевших COVID-19, должны до указанной даты сделать первую прививку от коронавируса, а с 1 сентября обязаны завершить курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных