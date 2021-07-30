В Санкт-Петербурге ужесточили требования по вакцинации сотрудников

В то же время со 2 августа власти города снимут запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг в торговых центрах. Кроме того, будут открыты аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Однако до этого 100% работников аттракционов, кроме переболевших COVID-19, должны до указанной даты сделать первую прививку от коронавируса, а с 1 сентября обязаны завершить курс вакцинации.