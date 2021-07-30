В Санкт-Петербурге ужесточили требования по вакцинации сотрудников
Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) Санкт-Петербурга из ряда сфер с 1 октября текущего года смогут осуществлять свою деятельность только при условии вакцинации минимум 80% сотрудников первым компонентом препарата от коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора города Александра Беглова.
Требование касается компаний, оказывающих услуги общественного питания и осуществляющих доставку продуктов, а также бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. В указанную долю войдут также сотрудники, которые могут подтвердить, что переболели COVID-19 менее чем полгода назад.
С 15 октября аналогичные обязательства будут распространены на предприятия розничной торговли, компании, оказывающие туристические, экскурсионные, гостиничные и бытовые услуги, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также организации из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Руководители исполнительных органов власти Санкт‑Петербурга, госучреждений и государственных унитарных предприятий должны обеспечить вакцинацию от коронавируса минимум 80% сотрудников до 1 октября.
В то же время со 2 августа власти города снимут запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг в торговых центрах. Кроме того, будут открыты аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Однако до этого 100% работников аттракционов, кроме переболевших COVID-19, должны до указанной даты сделать первую прививку от коронавируса, а с 1 сентября обязаны завершить курс вакцинации.