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В Петербурге разрешили работу фуд-кортов и аттракционов

Ведомости

Работа фуд-кортов и аттракционов в Санкт-Петербурге будет возобновлена со 2 августа, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе», – говорится в сообщении. При этом до 2 августа 100% работников этих сфер, кроме переболевших COVID-19, должны сделать первую прививку от коронавируса, а до 1 сентября – завершить курс вакцинации.

Кроме того, с 1 октября при условии вакцинации 80% сотрудников первым компонентом могут возобновить работу бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, общепит, парикмахерские, салоны красоты и бани.

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, общественного транспорта и такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Остальные ограничения продлеваются по 29 августа.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге ужесточили требования по вакцинации сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных