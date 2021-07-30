В Петербурге разрешили работу фуд-кортов и аттракционов
Работа фуд-кортов и аттракционов в Санкт-Петербурге будет возобновлена со 2 августа, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе», – говорится в сообщении. При этом до 2 августа 100% работников этих сфер, кроме переболевших COVID-19, должны сделать первую прививку от коронавируса, а до 1 сентября – завершить курс вакцинации.
Кроме того, с 1 октября при условии вакцинации 80% сотрудников первым компонентом могут возобновить работу бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, общепит, парикмахерские, салоны красоты и бани.
С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, общественного транспорта и такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Остальные ограничения продлеваются по 29 августа.