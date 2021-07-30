Российские шпажисты выиграли серебро на Олимпийских играх
Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос завоевали серебряные медали в командном турнире на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости. В финале команда проиграла японцам со счетом 36:45.
Ранее женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла золото в командных соревнованиях. В индивидуальных соревнованиях Инна Дериглазова завоевала серебро, Лариса Коробейникова – бронзу.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российские спортсмены выиграли 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.