Эпидемиолог назвал факторы невосприимчивости к коронавирусу
Повышенная защита от коронавируса есть у людей с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови и с некоторыми генетическими маркерами, сообщил «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — рассказал Тотолян.
По его словам, эти факторы не носят абсолютного характера. Нужно комплексно оценивать факторы чувствительности и устойчивости человека к инфекции. Академик пояснил, что первый фактор защиты – высокий уровень интерферона альфа, который имеет прямое противовирусное действие. Он нейтрализует частицы вируса, пока они не попали в клетку.
Также ученые нашли генетические маркеры невосприимчивости к коронавирусу, которые кодируют иммунный ответ человека. Есть два защитных гена и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, к осени ученые могут получить более подробные данные. Тотолян отметил, что такие генетические маркеры есть у жителей Северо-Запада, так как гены иммунного ответа зависят от национальных и этнических факторов.
Снижаются шансы заболеть COVID-19 у людей с высоким уровнем лимфоцитов. Если же такой человек заболеет, то меньше риск развития тяжелой формы болезни. Пациенты со сниженным уровнем лимфоцитов переносят COVID-19 в более тяжелой форме, добавил Тотолян.