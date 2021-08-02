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Эпидемиолог назвал факторы невосприимчивости к коронавирусу

Ведомости

Повышенная защита от коронавируса есть у людей с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови и с некоторыми генетическими маркерами, сообщил «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — рассказал Тотолян.

По его словам, эти факторы не носят абсолютного характера. Нужно комплексно оценивать факторы чувствительности и устойчивости человека к инфекции. Академик пояснил, что первый фактор защиты – высокий уровень интерферона альфа, который имеет прямое противовирусное действие. Он нейтрализует частицы вируса, пока они не попали в клетку.

Также ученые нашли генетические маркеры невосприимчивости к коронавирусу, которые кодируют иммунный ответ человека. Есть два защитных гена и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, к осени ученые могут получить более подробные данные. Тотолян отметил, что такие генетические маркеры есть у жителей Северо-Запада, так как гены иммунного ответа зависят от национальных и этнических факторов.

Снижаются шансы заболеть COVID-19 у людей с высоким уровнем лимфоцитов. Если же такой человек заболеет, то меньше риск развития тяжелой формы болезни. Пациенты со сниженным уровнем лимфоцитов переносят COVID-19 в более тяжелой форме, добавил Тотолян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных