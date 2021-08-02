Эпидемиолог назвал факторы невосприимчивости к коронавирусу

Также ученые нашли генетические маркеры невосприимчивости к коронавирусу, которые кодируют иммунный ответ человека. Есть два защитных гена и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, к осени ученые могут получить более подробные данные. Тотолян отметил, что такие генетические маркеры есть у жителей Северо-Запада, так как гены иммунного ответа зависят от национальных и этнических факторов.