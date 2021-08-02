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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Ведомости

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, следует из данных Гидрометцентра.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 18 ч. 02 августа, местами сильная жара 30 градусов», — говорится в пояснении к прогностической карте. С 9:00 до 21:00 в столице возможны порывистый ветер со скоростью до 17 м/с и гроза.

В Центральном федеральном округе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары также объявлен в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской (сильная жара 35-37 градусов) и Ярославской (высокая пожароопасность) областях.

В середине июля в столичном регионе была зафиксирована аномально жаркая температура. Так, 13 июля был побит температурный рекорд 13 июля 1936 г. (32,4 градуса) — воздух в Москве прогрелся до 32,7 градуса. В то же время эта жара не стала рекордной по продолжительности с начала наблюдений: период экстремальной температуры был в 1,5 и 3 раза меньше, чем в рекордные 1972 и 2010 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных