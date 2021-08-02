В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, следует из данных Гидрометцентра.
«Очень высокая температура. Период предупреждения до 18 ч. 02 августа, местами сильная жара 30 градусов», — говорится в пояснении к прогностической карте. С 9:00 до 21:00 в столице возможны порывистый ветер со скоростью до 17 м/с и гроза.
В Центральном федеральном округе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары также объявлен в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской (сильная жара 35-37 градусов) и Ярославской (высокая пожароопасность) областях.
В середине июля в столичном регионе была зафиксирована аномально жаркая температура. Так, 13 июля был побит температурный рекорд 13 июля 1936 г. (32,4 градуса) — воздух в Москве прогрелся до 32,7 градуса. В то же время эта жара не стала рекордной по продолжительности с начала наблюдений: период экстремальной температуры был в 1,5 и 3 раза меньше, чем в рекордные 1972 и 2010 гг.