В России за сутки от COVID-19 умерли более 700 человек
За последние сутки в России зарегистрировали 23 508 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 893 человека выздоровели от коронавируса, 785 – умерли. За весь период пандемии коронавирусом заразились 6 312 185 человек. 5 640 783 пациента вылечились от коронавируса, 160 137 – умерли.
1 августа оперштаб сообщил о 22 804 случаях заражения.
В Москве за сутки зарегистрировали 3330 новых пациентов с коронавирусом, за всю пандемию – 1 511 940. Из них 1 366 386 человек выздоровели от вируса, 25 779 – погибли.
Наибольший суточный прирост заболеваемости, кроме Москвы, был зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1914, Московской области – 1596, Нижегородской области – 541, Свердловской области – 527, Воронежской области – 483.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняли США – 35 млн случаев коронавируса, второе место у Индии – 31,7 млн случаев, третье место у Бразилии – 19,9 млн, четвертое место у Франции – 6,2 млн.