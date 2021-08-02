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В России за сутки от COVID-19 умерли более 700 человек

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 23 508 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 893 человека выздоровели от коронавируса, 785 – умерли. За весь период пандемии коронавирусом заразились 6 312 185 человек. 5 640 783 пациента вылечились от коронавируса, 160 137 – умерли.

1 августа оперштаб сообщил о 22 804 случаях заражения.

В Москве за сутки зарегистрировали 3330 новых пациентов с коронавирусом, за всю пандемию – 1 511 940. Из них 1 366 386 человек выздоровели от вируса, 25 779 – погибли.

Наибольший суточный прирост заболеваемости, кроме Москвы, был зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1914, Московской области – 1596, Нижегородской области – 541, Свердловской области – 527, Воронежской области – 483.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняли США – 35 млн случаев коронавируса, второе место у Индии – 31,7 млн случаев, третье место у Бразилии – 19,9 млн, четвертое место у Франции – 6,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных