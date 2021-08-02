Россиянин Каменский выиграл серебро в стрельбе из винтовки
Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».
В финале соревнований Каменский набрал 464,2 очка. Золото выиграл китаец Чжан Чанхун с результатом 466 очка и установил мировой рекорд.
Ранее россиянка Виталина Бацарашкина завоевала две золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м и с 25 м и серебряную медаль в стрельбе из пистолета в миксте.
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Спортсмены завоевали 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.