Российские велосипедистки завоевали бронзу на Олимпийских играх
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли бронзовые медали в командных соревнованиях по велотреку на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Российские спортсменки преодолели дистанцию за 32,252 с. В гонке за бронзу они победили спортсменок из Нидерландов, которые показали время 32,504 с.
Ранее сегодня россиянин Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м.
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Спортсмены завоевали 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.