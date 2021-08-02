Прокуроры выявили около 700 нарушений закона при повышении цен на продукты
Прокуроры в России в первом полугодии 2021 г. выявили порядка 700 нарушений закона о ценообразовании на продовольственную продукцию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«В первом полугодии 2021 г. прокурорами выявлено около 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары», — говорится в сообщении ведомства.
Для устранения этих нарушений внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц. К административной ответственности прокуроры привлекли свыше 140 лиц. «В результате принятых мер удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост», — подчеркнули в ведомстве.
По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.