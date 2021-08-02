В России резко выросло число выявляемых случаев загрязнения воздуха
За первые шесть месяцев текущего года в России был зафиксирован 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета. Таким образом, показатель в 181 случай является максимальным за весь период наблюдений, который ведется с 2005 г., говорится в исследовании, проведенном аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Предыдущий рекорд был установлен в стране в первом полугодии 2007 г. — 54 случая. В январе–июне прошлого года таковых было 46, причем среди них ни одного экстремального. Это произошло вследствие локдауна и спада производственной активности в России.
«Резкий скачок загрязнений атмосферы в первом полугодии 2021 г. во многом связан с улучшением качества мониторинга окружающей среды, что позволило в автоматическом режиме отследить множество инцидентов, которые раньше могли не попасть в поле зрения специалистов», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
«В то же время важно отметить, что вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», — добавила она.
Более 70% всех загрязнений пришлись на города Красноярского края — Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Канск. Там обнаружено 107 случаев высокого и 19 случаев экстремально высокого загрязнений воздуха. Так, в этом году в Норильске активно фиксируется превышение концентраций сероводорода, а также диоксида серы. В то же время в данном населенном пункте в рамках федерального проекта «Чистый воздух» был усилен мониторинг атмосферных загрязнений.
В топ-5 регионов по количеству загрязнений попали также Оренбургская (15 случаев) и Архангельская области (12 случаев), Бурятия (7 случаев) и Хакасия (5 случаев). При этом единственный за пределами Норильска случай экстремально высокого загрязнения воздуха в первом полугодии коснулся нескольких регионов Приволжья — Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, где выпал желтый и бежевый снег из-за природных факторов: осадки неестественного цвета обусловлены пыльными бурями с последующим переносом воздушных масс с территории Южного Казахстана и низовьев Волги, пояснили эксперты.