В России резко выросло число выявляемых случаев загрязнения воздуха

Более 70% всех загрязнений пришлись на города Красноярского края — Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Канск. Там обнаружено 107 случаев высокого и 19 случаев экстремально высокого загрязнений воздуха. Так, в этом году в Норильске активно фиксируется превышение концентраций сероводорода, а также диоксида серы. В то же время в данном населенном пункте в рамках федерального проекта «Чистый воздух» был усилен мониторинг атмосферных загрязнений.