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В России резко выросло число выявляемых случаев загрязнения воздуха

Ведомости

За первые шесть месяцев текущего года в России был зафиксирован 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета. Таким образом, показатель в 181 случай является максимальным за весь период наблюдений, который ведется с 2005 г., говорится в исследовании, проведенном аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Предыдущий рекорд был установлен в стране в первом полугодии 2007 г. — 54 случая. В январе–июне прошлого года таковых было 46, причем среди них ни одного экстремального. Это произошло вследствие локдауна и спада производственной активности в России.

«Резкий скачок загрязнений атмосферы в первом полугодии 2021 г. во многом связан с улучшением качества мониторинга окружающей среды, что позволило в автоматическом режиме отследить множество инцидентов, которые раньше могли не попасть в поле зрения специалистов», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

«В то же время важно отметить, что вредное воздействие на атмосферу объективно усилилось из-за посткризисного восстановительного роста промышленности. Даже если не учитывать данные, полученные от новых автоматизированных станций, то выявленные за первое полугодие случаи высокого загрязнения воздуха все равно существенно превосходят показатели предыдущих лет», — добавила она.

Более 70% всех загрязнений пришлись на города Красноярского края — Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Канск. Там обнаружено 107 случаев высокого и 19 случаев экстремально высокого загрязнений воздуха. Так, в этом году в Норильске активно фиксируется превышение концентраций сероводорода, а также диоксида серы. В то же время в данном населенном пункте в рамках федерального проекта «Чистый воздух» был усилен мониторинг атмосферных загрязнений.

В топ-5 регионов по количеству загрязнений попали также Оренбургская (15 случаев) и Архангельская области (12 случаев), Бурятия (7 случаев) и Хакасия (5 случаев). При этом единственный за пределами Норильска случай экстремально высокого загрязнения воздуха в первом полугодии коснулся нескольких регионов Приволжья — Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, где выпал желтый и бежевый снег из-за природных факторов: осадки неестественного цвета обусловлены пыльными бурями с последующим переносом воздушных масс с территории Южного Казахстана и низовьев Волги, пояснили эксперты.

Ранее по теме: В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных