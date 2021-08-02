Блогер получил два года колонии за имитацию «приступа коронавируса» в метро
Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего «приступ коронавируса» в московском метро, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
«Джаборову К. назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Напарникам блогера Станиславу Мелехову и Артуру Исаченко суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года каждому. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В феврале 2020 г. столичные полицейские выявили на одном из видеохостингов ролик, в котором показано, как в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии все они были задержаны.