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Блогер получил два года колонии за имитацию «приступа коронавируса» в метро

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего «приступ коронавируса» в московском метро, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

«Джаборову К. назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Напарникам блогера Станиславу Мелехову и Артуру Исаченко суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года каждому. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В феврале 2020 г. столичные полицейские выявили на одном из видеохостингов ролик, в котором показано, как в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии все они были задержаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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