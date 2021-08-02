Блогер получил два года колонии за имитацию «приступа коронавируса» в метро

В феврале 2020 г. столичные полицейские выявили на одном из видеохостингов ролик, в котором показано, как в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии все они были задержаны.