МВД России не планирует включать графу «национальность» в паспорт

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос возврата в паспорт графы «национальность». Он отмечал, что вопрос является спорным, но такая мера может быть полезна для отдельных категорий граждан. В пример он приводил представителей коренных малочисленных народов.