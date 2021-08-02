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МВД России не планирует включать графу «национальность» в паспорт

Ведомости

МВД России в настоящее время не разрабатывает документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы «национальность», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается», — сказали в пресс-центре.

Действующее законодательство не предусматривает внесение в паспорт сведений о национальности человека, отметили в ведомстве.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос возврата в паспорт графы «национальность». Он отмечал, что вопрос является спорным, но такая мера может быть полезна для отдельных категорий граждан. В пример он приводил представителей коренных малочисленных народов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных