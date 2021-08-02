МВД России не планирует включать графу «национальность» в паспорт
МВД России в настоящее время не разрабатывает документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы «национальность», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается», — сказали в пресс-центре.
Действующее законодательство не предусматривает внесение в паспорт сведений о национальности человека, отметили в ведомстве.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос возврата в паспорт графы «национальность». Он отмечал, что вопрос является спорным, но такая мера может быть полезна для отдельных категорий граждан. В пример он приводил представителей коренных малочисленных народов.