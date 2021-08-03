В Тверской области три человека погибли и 13 пострадали из-за урагана

«Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)», — рассказал собеседник агентства.