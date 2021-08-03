В Тверской области три человека погибли и 13 пострадали из-за урагана
В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 13 человек пострадали, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
В понедельник днем в городе Андреаполь Тверской области прошел ураганный ветер до 25 м в секунду и гроза. Ветер повалил деревья, повредил крыши домов и нарушил электроснабжение.
«Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)», — рассказал собеседник агентства.
В МЧС России сообщили, что спасатели обходят дворы домов и оказывают жителям адресную помощь, в том числе распиливают упавшие деревья, разбирают конструкции и высвобождают автомобили.
«Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается», — сообщили в министерстве.