Синоптик предупредил о риске возникновения торнадо в Среднем Поволжье
В Центральной России 3 августа ожидаются новые торнадо, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Он пояснил, что погода в Центральной России сейчас определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После жаркой погоды вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых облаков высотой до 12 000 м. «И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — отметил Тишковец.
Cейчас холодный фронт смещается к востоку от Москвы. Ночью он ослабевает, поэтому шторм становится слабее, чем ситуация, которая сложилась 2 августа в Тверской области, пояснил он.
Тишковец отметил, что атмосферный фронт будет постепенно уходить на восток и юго-восток. Там пройдут грозы, ночные ливни, местами с градом. Завтра днем фронт подойдет к Поволжью, под угрозой окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. «Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — подчеркнул Тишковец.
2 августа в городе Андеаполь Тверской области был ураганный ветер до 25 м/с и гроза. Пострадали 13 человек, из них трое погибли. Ветер снес крыши домов, повалил деревья и оставил без света более 2000 человек.