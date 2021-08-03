Синоптик предупредил о риске возникновения торнадо в Среднем Поволжье

Тишковец отметил, что атмосферный фронт будет постепенно уходить на восток и юго-восток. Там пройдут грозы, ночные ливни, местами с градом. Завтра днем фронт подойдет к Поволжью, под угрозой окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. «Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — подчеркнул Тишковец.