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Синоптик предупредил о риске возникновения торнадо в Среднем Поволжье

Ведомости

В Центральной России 3 августа ожидаются новые торнадо, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он пояснил, что погода в Центральной России сейчас определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После жаркой погоды вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых облаков высотой до 12 000 м. «И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — отметил Тишковец.

Cейчас холодный фронт смещается к востоку от Москвы. Ночью он ослабевает, поэтому шторм становится слабее, чем ситуация, которая сложилась 2 августа в Тверской области, пояснил он.

Тишковец отметил, что атмосферный фронт будет постепенно уходить на восток и юго-восток. Там пройдут грозы, ночные ливни, местами с градом. Завтра днем фронт подойдет к Поволжью, под угрозой окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. «Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — подчеркнул Тишковец.

2 августа в городе Андеаполь Тверской области был ураганный ветер до 25 м/с и гроза. Пострадали 13 человек, из них трое погибли. Ветер снес крыши домов, повалил деревья и оставил без света более 2000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных