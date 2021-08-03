Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России выявили минимальное с конца июня число случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 010 человек. Это минимальный показатель с 30 июня. Общее количество заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 6 334 195, следует из статистики оперштаба на 3 августа.

Умерли в течение последних 24 часов 788 граждан с коронавирусом. В целом результате заражения скончались 160 925 россиян. Выздоровели за сутки 18 963 человека. Их количество возросло до 5 659 746.

Вчера, 2 августа, оперштаб сообщил о 23 508 новых случаях COVID-19. Умерли 785 человек.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1952 человек, выздоровели 3759 граждан, умер 71 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 513 892 жителей столицы. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1910), Подмосковье (+1540), Нижегородская (+547) и Свердловская (+519) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 199 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в США ‒ более 35,1 млн случаев, Индии (свыше 31,7 млн) и Бразилии (почти 20 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных