В России выявили минимальное с конца июня число случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1952 человек, выздоровели 3759 граждан, умер 71 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 513 892 жителей столицы. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1910), Подмосковье (+1540), Нижегородская (+547) и Свердловская (+519) области.