В России выявили минимальное с конца июня число случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 010 человек. Это минимальный показатель с 30 июня. Общее количество заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 6 334 195, следует из статистики оперштаба на 3 августа.
Умерли в течение последних 24 часов 788 граждан с коронавирусом. В целом результате заражения скончались 160 925 россиян. Выздоровели за сутки 18 963 человека. Их количество возросло до 5 659 746.
Вчера, 2 августа, оперштаб сообщил о 23 508 новых случаях COVID-19. Умерли 785 человек.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1952 человек, выздоровели 3759 граждан, умер 71 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 513 892 жителей столицы. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1910), Подмосковье (+1540), Нижегородская (+547) и Свердловская (+519) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 199 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в США ‒ более 35,1 млн случаев, Индии (свыше 31,7 млн) и Бразилии (почти 20 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.