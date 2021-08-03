Российский борец Евлоев завоевал золото на Олимпиаде
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 килограммов, сообщает «РИА Новости».
В финале борец из России одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 г. из Армении Артуром Алексаняном со счетом 5-1. Бронзовыми призерами стали спортсмен из Ирана Мохаммад Хади Сарави и поляк Тадеуш Михалик.
Команда российских спортсменов в данный момент находится на пятом месте в общем медальном зачете Олимпийских игр, имея в активе 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.