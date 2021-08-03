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В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса

Ведомости

Власти Ростовской области с 4 августа ввели требование об обязательном предоставлении сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты. Изменения в действующее постановление регионального правительства 3 августа подписал губернатор Василий Голубев.

«Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванном коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом последний документ действителен только в течение трех календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет», — сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Один из трех документов потребуется предъявить при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно», — отмечается в сообщении.

При этом документ необходимо представить и при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций. Помимо этого сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный результат ПЦР-теста также являются обязательным условием для посещения фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, в том числе летних веранд.

«При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введенное требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. м. Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трех справок. Присутствие зрителей не допускается. Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях», — добавили в пресс-службе.

С 4 августа в регионе приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов, а в ТРЦ запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос с дистанционным способом заказа. Помимо этого в медучреждениях приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация и оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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