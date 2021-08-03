В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса

«При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введенное требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. м. Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трех справок. Присутствие зрителей не допускается. Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях», — добавили в пресс-службе.