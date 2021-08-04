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Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады

Ведомости

Женская сборная по гандболу из России победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, встреча завершилась со счетом 32:26 в пользу российских спортсменок, сообщают «РИА Новости».

Анна Вяхирева забила восемь голов, Полина Кузнецова – пять, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева – по четыре. В финале российская команда встретится с победительницами матча между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра состоится в пятницу, 6 августа.

Российские спортсмены находится на пятом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Сборная выиграла 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

Ранее по теме: Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных