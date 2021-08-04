Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная по гандболу из России победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, встреча завершилась со счетом 32:26 в пользу российских спортсменок, сообщают «РИА Новости».
Анна Вяхирева забила восемь голов, Полина Кузнецова – пять, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева – по четыре. В финале российская команда встретится с победительницами матча между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра состоится в пятницу, 6 августа.
Российские спортсмены находится на пятом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Сборная выиграла 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.