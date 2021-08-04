Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады

Анна Вяхирева забила восемь голов, Полина Кузнецова – пять, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева – по четыре. В финале российская команда встретится с победительницами матча между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра состоится в пятницу, 6 августа.