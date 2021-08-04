Синоптик предупредил об аномальной жаре на юге России

Синоптики прогнозируют температуру в районе Сочи до 35 градусов, в Симферополе – 30-37 градусов, в Севастополе – 30-35. Жаркая погода будет стоять и в континентальных районах юга России. До 43 градусов прогреется воздух в Волгоградской и Ростовской областях и на Ставрополье.