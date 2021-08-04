Синоптик предупредил об аномальной жаре на юге России
Аномально жаркая погода на юге Европейской части России будет держаться до конца недели, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«На юге очень жаркая погода, так что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление», — рассказал Вильфанд.
Синоптики прогнозируют температуру в районе Сочи до 35 градусов, в Симферополе – 30-37 градусов, в Севастополе – 30-35. Жаркая погода будет стоять и в континентальных районах юга России. До 43 градусов прогреется воздух в Волгоградской и Ростовской областях и на Ставрополье.
В центре Европейской части России к концу недели температура вырастет до 30 градусов, но будет дождливо.