СМИ: неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, сообщил телеканал «Украина 24».
«Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что — цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет», — рассказала ведущая телеканала.
Полиция Киева подтвердила «РИА Новости», что получила информацию о человеке, угрожающем взорвать гранату в правительстве. На место происшествия выехала группа правоохранителей.
Украинский портал «Страна» сообщил со ссылкой на источник в МВД, что неизвестный с гранатой – сапер и ветеран добровольческого батальона «Айдар». В прошлом мужчина перенес контузию. Собеседник издания отметил, что у полиции нет оснований думать, что граната не настоящая.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, что к зданию правительства подъехал спецназ. В 13:00 должно состояться заседание кабмина. По информации депутата, его не планируют переносить.
Полиция Киева сообщила, что в городе введена специальная полицейская операция. Сейчас с нападающим ведутся переговоры. «В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении.
Телеканал «112 Украина» сообщил, что угрожающего гранатой зовут Владимир Прохнич. УНИАН сообщает, что его задержала полиция. Правоохранители уговорили мужчину сдаться.