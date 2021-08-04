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СМИ: неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Ведомости

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, сообщил телеканал «Украина 24».

«Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что — цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет», — рассказала ведущая телеканала.

Полиция Киева подтвердила «РИА Новости», что получила информацию о человеке, угрожающем взорвать гранату в правительстве. На место происшествия выехала группа правоохранителей.

Украинский портал «Страна» сообщил со ссылкой на источник в МВД, что неизвестный с гранатой – сапер и ветеран добровольческого батальона «Айдар». В прошлом мужчина перенес контузию. Собеседник издания отметил, что у полиции нет оснований думать, что граната не настоящая.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, что к зданию правительства подъехал спецназ. В 13:00 должно состояться заседание кабмина. По информации депутата, его не планируют переносить.

Полиция Киева сообщила, что в городе введена специальная полицейская операция. Сейчас с нападающим ведутся переговоры. «В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении.

Телеканал «112 Украина» сообщил, что угрожающего гранатой зовут Владимир Прохнич. УНИАН сообщает, что его задержала полиция. Правоохранители уговорили мужчину сдаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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