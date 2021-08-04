СМИ: неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

«Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что — цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет», — рассказала ведущая телеканала.