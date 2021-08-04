Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии
В Чехии у населенного пункта Милавче столкнулись два пассажирских поезда, по предварительным данным, погибли два человека, ранения получили более 30 человек, семеро — тяжело ранены, сообщает ČTK со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел сегодня утром около села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. По словам железнодорожников, столкнулись международный поезд Western Express (Плзень — Мюнхен) с пригородным поездом. По числу жертв это крупнейшая железнодорожная авария в Чехии с прошлого года. Как сообщают Чешские железные дороги на своем сайте, движение поездов на участке прервано.
Министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил в Twitter, что отменяет запланированные мероприятия и выезжает на место аварии. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожной стрелке перед станцией Домажлице. «Ситуация серьезная», — отметил министр.
По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка машиниста. «Все оборудование было исправно, человеческий фактор невозможно полностью исключать», — сказал Гавличек порталу iDNES.cz.
К месту столкновения направлены четыре спасательных вертолета и пять карет скорой помощи. Еще пять скорых выделила соседняя Германия.