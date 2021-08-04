Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

Инцидент произошел сегодня утром около села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. По словам железнодорожников, столкнулись международный поезд Western Express (Плзень — Мюнхен) с пригородным поездом. По числу жертв это крупнейшая железнодорожная авария в Чехии с прошлого года. Как сообщают Чешские железные дороги на своем сайте, движение поездов на участке прервано.