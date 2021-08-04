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Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

Ведомости

В Чехии у населенного пункта Милавче столкнулись два пассажирских поезда, по предварительным данным, погибли два человека, ранения получили более 30 человек, семеро — тяжело ранены, сообщает ČTK со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел сегодня утром около села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. По словам железнодорожников, столкнулись международный поезд Western Express (Плзень — Мюнхен) с пригородным поездом. По числу жертв это крупнейшая железнодорожная авария в Чехии с прошлого года. Как сообщают Чешские железные дороги на своем сайте, движение поездов на участке прервано.

Министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил в Twitter, что отменяет запланированные мероприятия и выезжает на место аварии. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожной стрелке перед станцией Домажлице. «Ситуация серьезная», — отметил министр.

По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка машиниста. «Все оборудование было исправно, человеческий фактор невозможно полностью исключать», — сказал Гавличек порталу iDNES.cz.

К месту столкновения направлены четыре спасательных вертолета и пять карет скорой помощи. Еще пять скорых выделила соседняя Германия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных