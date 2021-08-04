Юрий Сёмин стал главным тренером ФК «Ростов»

На посту главного тренера ФК «Локомотив» Юрий Семин стал трехкратным чемпионом России по футболу (2002, 2004, 2018), шестикратным обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и и трехкратным победителем в Суперкубке России (2003, 2005, 2019). Московскую команду специалист покинул в мае 2020 г. Занимая должность главного тренера ФК «Динамо» Киев в период с 2007 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг. Юрий Семин стал чемпионом Украины (2009) и обладателем Суперкубка Украины (2011).