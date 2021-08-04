Юрий Сёмин стал главным тренером ФК «Ростов»
Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин стал главным тренером «ФК Ростов», сообщает пресс-служба команды.
«Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года», — говорится в сообщении клуба.
2 августа пост главного тренера ФК «Ростов» покинул Валерий Карпин. Он руководил командой с декабря 2017 г. до 23 июля 2021 г. Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Предполагалось, что новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК «Ростов».
На посту главного тренера ФК «Локомотив» Юрий Семин стал трехкратным чемпионом России по футболу (2002, 2004, 2018), шестикратным обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и и трехкратным победителем в Суперкубке России (2003, 2005, 2019). Московскую команду специалист покинул в мае 2020 г. Занимая должность главного тренера ФК «Динамо» Киев в период с 2007 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг. Юрий Семин стал чемпионом Украины (2009) и обладателем Суперкубка Украины (2011).