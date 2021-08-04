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Юрий Сёмин стал главным тренером ФК «Ростов»

Ведомости

Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин стал главным тренером «ФК Ростов», сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года», — говорится в сообщении клуба.

2 августа пост главного тренера ФК «Ростов» покинул Валерий Карпин. Он руководил командой с декабря 2017 г. до 23 июля 2021 г. Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Предполагалось, что новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК «Ростов».

На посту главного тренера ФК «Локомотив» Юрий Семин стал трехкратным чемпионом России по футболу (2002, 2004, 2018), шестикратным обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и и трехкратным победителем в Суперкубке России (2003, 2005, 2019). Московскую команду специалист покинул в мае 2020 г. Занимая должность главного тренера ФК «Динамо» Киев в период с 2007 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг. Юрий Семин стал чемпионом Украины (2009) и обладателем Суперкубка Украины (2011).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных