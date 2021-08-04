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Российский борец Угуев вышел в финал соревнований в Токио

Ведомости

Борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал соревнований в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».

В полуфинале Угуев победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3. В финале россиянин встретится с индийцем Кумаром Рави.

Ранее россияне Сергей Емелин и Сергей Семенов завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг и до 130 кг соответственно. Муса Евлоев завоевал золото по греко-римской борьбе в категории до 97 кг.

Российские спортсмены находится на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных