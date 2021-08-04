Российский борец Угуев вышел в финал соревнований в Токио

Ранее россияне Сергей Емелин и Сергей Семенов завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг и до 130 кг соответственно. Муса Евлоев завоевал золото по греко-римской борьбе в категории до 97 кг.