Российский борец Угуев вышел в финал соревнований в Токио
Борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал соревнований в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
В полуфинале Угуев победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3. В финале россиянин встретится с индийцем Кумаром Рави.
Ранее россияне Сергей Емелин и Сергей Семенов завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг и до 130 кг соответственно. Муса Евлоев завоевал золото по греко-римской борьбе в категории до 97 кг.
Российские спортсмены находится на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.