В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек

Ранее об аварии сообщалось в официальном Telegram-канале ГИБДД Москвы. Там говорилось о 10 пострадавших, из которых один мужчина находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу вертолетом. В то же время в ведомстве уточнили, что количество жертв может возрасти.