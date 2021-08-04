В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
В результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб на Боровском шоссе Москвы пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Количество пострадавших увеличилось до 13 человек», — сказал собеседник издания.
Ранее об аварии сообщалось в официальном Telegram-канале ГИБДД Москвы. Там говорилось о 10 пострадавших, из которых один мужчина находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу вертолетом. В то же время в ведомстве уточнили, что количество жертв может возрасти.
В целом в автобусе находилось более 30 человек. Лиц младше 16 лет среди пассажиров не было, однако там находилась беременная женщина. Ей поставлен предварительный диагноз — черепно-мозговая травма.
Точная причина аварии сейчас выясняется. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, отметили в ГИБДД.