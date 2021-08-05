Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели в Москву другим бортом
Пассажиры самолета Екатеринбург – Москва, ранее экстренно севшего в Казани, вылетели в столицу другим бортом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина.
«Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Замена борта», — сказал Гатауллин.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в ночь на четверг самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия, снизился до 7000 футов и несколько минут продолжал полет на минимально допустимой высоте. Затем борт приземлился в Казани. Официальный представитель авиакомпании «Россия» уточнил, что рейс совершил вынужденную посадку по технической причине. В результате инцидента никто не пострадал.