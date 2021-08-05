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Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели в Москву другим бортом

Ведомости

Пассажиры самолета Екатеринбург – Москва, ранее экстренно севшего в Казани, вылетели в столицу другим бортом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина.

«Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Замена борта», — сказал Гатауллин.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в ночь на четверг самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия, снизился до 7000 футов и несколько минут продолжал полет на минимально допустимой высоте. Затем борт приземлился в Казани. Официальный представитель авиакомпании «Россия» уточнил, что рейс совершил вынужденную посадку по технической причине. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее по теме: Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» совершил посадку в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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