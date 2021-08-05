Российские волейболисты вышли в финал Олимпийских игр
Российские волейболисты вышли в финал соревнований на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
В полуфинале россияне встретились с бразильцами и победили со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Самыми результативными игроками стали Максим Михайлов – 22 очка, Егор Клюка – 15 очков, Иван Яковлев – 12 очков, бразилец Йоанди Леаль – 18 очков.
Во второй игре полуфинала сыграют команды Франции и Аргентины. 7 августа пройдет финал и матч за бронзу.
Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. Они завоевали 14 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.