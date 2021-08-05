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Российские волейболисты вышли в финал Олимпийских игр

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Российские волейболисты вышли в финал соревнований на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».

В полуфинале россияне встретились с бразильцами и победили со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Самыми результативными игроками стали Максим Михайлов – 22 очка, Егор Клюка – 15 очков, Иван Яковлев – 12 очков, бразилец Йоанди Леаль – 18 очков.

Во второй игре полуфинала сыграют команды Франции и Аргентины. 7 августа пройдет финал и матч за бронзу.

Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. Они завоевали 14 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных