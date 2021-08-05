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Ученые заявили, что для борьбы с дельта-штаммом могут понадобиться новые вакцины

Ведомости

Ученые из Великобритании заявили, что могут понадобиться новые вакцины от коронавируса, нацеленные на вариант дельта, из-за его способности заражать людей с ослабевающим иммунитетом и потенциального тяжелого течения заболевания, сообщил Bloomberg со ссылкой на британское исследование прививок от коронавируса.

Третья волна коронавируса в Англии была вызвана штаммом дельта среди невакцинированных людей, особенно в возрасте 12-24 лет, и среди некоторых людей с прививками. Ученые выяснили, что эффективность существующих вакцин снизилась за месяц с 64% до 49%. Защита от развития симптомов коронавируса снизилась с 83% до 59%. Ученые проанализировали образцы около 98 000 человек.

«Разработка вакцин против дельты может быть оправдана», — говорится в исследовании, учитывая, что s-белок коронавируса так мутировал, что антитела, выработанные с помощью существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Исследователи из учреждений по всей Великобритании заявляют, что вакцины от коронавируса все еще обеспечивают относительно высокую степень защиты. По данным исследования, у людей, прошедших вакцинацию полностью, втрое меньше шансов подхватить дельту и меньше шансов развития симптомов коронавируса и передачи его другим людям.

По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса. В динамике за последние три недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений, рассказала глава ведомства Анна Попова. Российские вакцины, по ее словам, эффективны против новых штаммов, а доля заразившихся после хотя бы одной прививки не превышает 2,5%, после двух – 0,7–0,8%.

Роспотребнадзор сообщил, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса нужно в первую очередь сделать прививку и проходить ревакцинацию каждые полгода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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