В Бразилии опровергли введение новых условий для импорта «Спутника V»

Ранее издание G1 сообщило со ссылкой на губернатора штата Пиауи и президента консорциума северо-восточных штатов Бразилии Веллингтона Диаса, что поставки вакцины «Спутник V» в штаты были приостановлены правительством России. Диас пояснил, что поставки были приостановлены, потому что российская сторона не получила лицензию на импорт, а вакцина не была включена в Национальный план вакцинации. Также он сообщил о новых ограничениях, которые ввела Anvisa. Первая поставка примерно 1 млн доз препарата должна была состояться на прошлой неделе.