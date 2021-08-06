В Бразилии опровергли введение новых условий для импорта «Спутника V»
Бразильский медицинский регулятор Anvisa заявил, что не вводил новых требований для импорта российской вакцины «Спутник V» кроме уже введенных. Об этом говорится на сайте регулятора.
«Anvisa поясняет, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины Sputnik V импортеры установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации относительно аспектов качества, безопасности и эффективности вакцины», — говорится в сообщении. Агентство подчеркнуло, что не вводило новых требований к препарату.
Ранее издание G1 сообщило со ссылкой на губернатора штата Пиауи и президента консорциума северо-восточных штатов Бразилии Веллингтона Диаса, что поставки вакцины «Спутник V» в штаты были приостановлены правительством России. Диас пояснил, что поставки были приостановлены, потому что российская сторона не получила лицензию на импорт, а вакцина не была включена в Национальный план вакцинации. Также он сообщил о новых ограничениях, которые ввела Anvisa. Первая поставка примерно 1 млн доз препарата должна была состояться на прошлой неделе.
В апреле бразильский регулятор не разрешил импортировать и использовать «Спутник V», потому что в препарате есть реплицирующиеся аденовирусы. В июне шесть штатов страны получили разрешение на использование российской вакцины и заключили соглашение на поставку 37 млн доз.