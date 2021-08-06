Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Бразилии опровергли введение новых условий для импорта «Спутника V»

Ведомости

Бразильский медицинский регулятор Anvisa заявил, что не вводил новых требований для импорта российской вакцины «Спутник V» кроме уже введенных. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Anvisa поясняет, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины Sputnik V импортеры установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации относительно аспектов качества, безопасности и эффективности вакцины», — говорится в сообщении. Агентство подчеркнуло, что не вводило новых требований к препарату.

Ранее издание G1 сообщило со ссылкой на губернатора штата Пиауи и президента консорциума северо-восточных штатов Бразилии Веллингтона Диаса, что поставки вакцины «Спутник V» в штаты были приостановлены правительством России. Диас пояснил, что поставки были приостановлены, потому что российская сторона не получила лицензию на импорт, а вакцина не была включена в Национальный план вакцинации. Также он сообщил о новых ограничениях, которые ввела Anvisa. Первая поставка примерно 1 млн доз препарата должна была состояться на прошлой неделе.

В апреле бразильский регулятор не разрешил импортировать и использовать «Спутник V», потому что в препарате есть реплицирующиеся аденовирусы. В июне шесть штатов страны получили разрешение на использование российской вакцины и заключили соглашение на поставку 37 млн доз.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных