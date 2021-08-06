Россиянин Гаджимагомедов завоевал серебро в боксе на Олимпиаде
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 91 кг, сообщили «РИА Новости».
В финале Гаджимагомедов проиграл кубинцу Хулио ла Крусу по очкам — 0-5. Бронзу получили новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.
Ранее сегодня боксер Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу в весовой категории до 75 кг.
Вчера российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 57 кг. В весовой категории до 86 кг борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером олимпийского турнира. Также боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг, Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.
Российские спортсмены находится на пятом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Сборная завоевала 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовую медаль.