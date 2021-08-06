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Россиянин Гаджимагомедов завоевал серебро в боксе на Олимпиаде

Ведомости

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 91 кг, сообщили «РИА Новости».

В финале Гаджимагомедов проиграл кубинцу Хулио ла Крусу по очкам — 0-5. Бронзу получили новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.

Ранее сегодня боксер Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу в весовой категории до 75 кг.

Вчера российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 57 кг. В весовой категории до 86 кг борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером олимпийского турнира. Также боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг, Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.

Российские спортсмены находится на пятом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Сборная завоевала 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовую медаль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных