Россиянин Гаджимагомедов завоевал серебро в боксе на Олимпиаде

Вчера российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 57 кг. В весовой категории до 86 кг борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером олимпийского турнира. Также боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг, Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.