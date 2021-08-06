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Четыре человека погибли в аварии в Ростовской области

Ведомости

При столкновении девяти машин на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД, передает «РИА Новости».

Уточняется, что столкнулись два грузовика и семь легковых автомобилей на 1070-м км магистрали. МЧС сообщает о троих погибших и четырех госпитализированных. ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает, что пострадали пять человек, а среди погибших — ребенок в возрасте младше одного года.

В МЧС агентству сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП. На место инцидента выехал заместитель прокурора региона и прокурор Аксайского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных