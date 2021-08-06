Четыре человека погибли в аварии в Ростовской области

Уточняется, что столкнулись два грузовика и семь легковых автомобилей на 1070-м км магистрали. МЧС сообщает о троих погибших и четырех госпитализированных. ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает, что пострадали пять человек, а среди погибших — ребенок в возрасте младше одного года.