Путин поручил запустить программу модернизации пассажирского транспорта в России

«Правительству Российской Федерации обеспечить… утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.