Путин поручил запустить программу модернизации пассажирского транспорта в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить до 1 января 2022 г. программу модернизации пассажирского транспорта, следует из материалов на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить… утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» сообщил о выделении регионам дополнительно 50 млрд руб. на развитие общественного транспорта. По его словам, такая мера позволит поднять качество жизни россиян и поддержать отечественную промышленность.