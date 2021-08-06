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Путин поручил запустить программу модернизации пассажирского транспорта в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить до 1 января 2022 г. программу модернизации пассажирского транспорта, следует из материалов на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить… утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» сообщил о выделении регионам дополнительно 50 млрд руб. на развитие общественного транспорта. По его словам, такая мера позволит поднять качество жизни россиян и поддержать отечественную промышленность.

Ранее по теме: РЖД просит у кабмина 17 млрд рублей на достройку и ремонт путей в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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