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В Роскачестве рассказали о методах обмана с кассовыми чеками

Ведомости

Самый распространенный способ обмана с чеком – несоответствие цены на товар в чеке, на ценнике и на самом товаре, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачева. Также часто в чек включают товары, которые покупатель фактически не брал, и якобы случайное пробитие одного товара дважды.

Эксперт пояснил, что чаще всего такие способы обмана встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, потому что покупатели там покупают много товаров, а в длинном чеке сложнее обнаружить лишний товар или неверные цены.

Если покупатель обнаружил такие «ошибки» в своем чеке, нужно потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. «Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавил Тарачев.

Если директор или администратор магазина отказались это сделать, нужно написать руководству магазина официальную претензию и указать в ней конкретное требование, например, вернуть деньги за товар. Если администрация откажет покупателю, он может написать заявление в Роспотребнадзор. К заявлению нужно приложить ответ из магазина на жалобу, фото ценника, скан чека. Роспотребнадзор сможет оштрафовать магазин на сумму до 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных