В Роскачестве рассказали о методах обмана с кассовыми чеками
Самый распространенный способ обмана с чеком – несоответствие цены на товар в чеке, на ценнике и на самом товаре, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачева. Также часто в чек включают товары, которые покупатель фактически не брал, и якобы случайное пробитие одного товара дважды.
Эксперт пояснил, что чаще всего такие способы обмана встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, потому что покупатели там покупают много товаров, а в длинном чеке сложнее обнаружить лишний товар или неверные цены.
Если покупатель обнаружил такие «ошибки» в своем чеке, нужно потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. «Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавил Тарачев.
Если директор или администратор магазина отказались это сделать, нужно написать руководству магазина официальную претензию и указать в ней конкретное требование, например, вернуть деньги за товар. Если администрация откажет покупателю, он может написать заявление в Роспотребнадзор. К заявлению нужно приложить ответ из магазина на жалобу, фото ценника, скан чека. Роспотребнадзор сможет оштрафовать магазин на сумму до 50 000 руб.