В Роскачестве рассказали о методах обмана с кассовыми чеками

Если директор или администратор магазина отказались это сделать, нужно написать руководству магазина официальную претензию и указать в ней конкретное требование, например, вернуть деньги за товар. Если администрация откажет покупателю, он может написать заявление в Роспотребнадзор. К заявлению нужно приложить ответ из магазина на жалобу, фото ценника, скан чека. Роспотребнадзор сможет оштрафовать магазин на сумму до 50 000 руб.