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Британский ученый спрогнозировал превращение COVID-19 в обычную простуду

Ведомости

COVID-19 в течение нескольких лет станет обычным простудным заболеванием и будет протекать без симптомов или с легким заболеванием носа и горла, сообщил профессор медицины в Медицинской школе Норвича в Великобритании Пол Хантер в статье для Spectator.

«COVID будет другой болезнью. В течение нескольких лет подавляющее большинство случаев заражения будет протекать бессимптомно или с легкими заболеваниями носа и горла. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды», — отметил Хантер. Он добавил, что, согласно исследованию, симптомы коронавируса уже становятся более привычными: вариант дельта вызывает боль в горле и насморк.

Профессор рассказал, что коронавирус никуда не денется. Скорее всего, он будет заражать всех людей неоднократно в течение жизни, примерно раз в пять лет. Вакцины помешают его распространению, но со временем будут хуже защищать от заражения, однако останется защита от госпитализации и смерти. Популяционного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь, однако будет сформирован баланс между иммунитетом и инфекциями.

«Другие коронавирусы являются сезонными и, как правило, достигают пика в зимний период. Мы можем ожидать, что этот вирус сделает то же самое. После этого года мы будем наблюдать зимние всплески в течение многих лет и десятилетий, но будем видеть все меньше и меньше смертей», — добавил Хантер.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург заявил ТАСС, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины. В России, по его словам, появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных