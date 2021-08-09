Британский ученый спрогнозировал превращение COVID-19 в обычную простуду
COVID-19 в течение нескольких лет станет обычным простудным заболеванием и будет протекать без симптомов или с легким заболеванием носа и горла, сообщил профессор медицины в Медицинской школе Норвича в Великобритании Пол Хантер в статье для Spectator.
«COVID будет другой болезнью. В течение нескольких лет подавляющее большинство случаев заражения будет протекать бессимптомно или с легкими заболеваниями носа и горла. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды», — отметил Хантер. Он добавил, что, согласно исследованию, симптомы коронавируса уже становятся более привычными: вариант дельта вызывает боль в горле и насморк.
Профессор рассказал, что коронавирус никуда не денется. Скорее всего, он будет заражать всех людей неоднократно в течение жизни, примерно раз в пять лет. Вакцины помешают его распространению, но со временем будут хуже защищать от заражения, однако останется защита от госпитализации и смерти. Популяционного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь, однако будет сформирован баланс между иммунитетом и инфекциями.
«Другие коронавирусы являются сезонными и, как правило, достигают пика в зимний период. Мы можем ожидать, что этот вирус сделает то же самое. После этого года мы будем наблюдать зимние всплески в течение многих лет и десятилетий, но будем видеть все меньше и меньше смертей», — добавил Хантер.
Ранее директор научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург заявил ТАСС, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины. В России, по его словам, появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую.