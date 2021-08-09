Британский ученый спрогнозировал превращение COVID-19 в обычную простуду

Профессор рассказал, что коронавирус никуда не денется. Скорее всего, он будет заражать всех людей неоднократно в течение жизни, примерно раз в пять лет. Вакцины помешают его распространению, но со временем будут хуже защищать от заражения, однако останется защита от госпитализации и смерти. Популяционного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь, однако будет сформирован баланс между иммунитетом и инфекциями.