В сибирских аэропортах задержали более 50 рейсов

Четыре самолета, которые летят из Москвы и Симферополя в Иркутск, направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Также задержаны два рейса из Новосибирска и как минимум четыре из Иркутска. В Томске задержались семь рейсов в Читу, Талакан, Абакан, Томск и Иркутск. В настоящее время самолеты вылетели в пункты назначения.