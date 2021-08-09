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В сибирских аэропортах задержали более 50 рейсов

Ведомости

Вылет и посадка более 50 утренних рейсов были задержаны в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей аэропортов. Одна из причин задержки – туман в городах.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Красноярска, задерживается вылет около 20 рейсов, примерно столько же прилетающих задержаны или отменены. В аэропорту агентству сообщили, что продолжают принимать и отправлять рейсы. «Воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости, решение принимает командир воздушного судна», — добавили там.

В Кемерове задерживается прибытие трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. В справочной аэропорта пояснили, что самолеты задерживаются из-за позднего вылета из аэропортов отправления.

Четыре самолета, которые летят из Москвы и Симферополя в Иркутск, направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Также задержаны два рейса из Новосибирска и как минимум четыре из Иркутска. В Томске задержались семь рейсов в Читу, Талакан, Абакан, Томск и Иркутск. В настоящее время самолеты вылетели в пункты назначения.

Накануне сообщалось, что густой дым из-за лесных пожаров стал причиной задержки вылетов самолетов из аэропорта Якутска. В Иркутской области дым от пожаров накрыл 438 населенных пунктов в 14 районах региона, сообщал ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных