В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей
Оснований для введения массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков нет, заявил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — пояснил Максютов (цитата по ТАСС). Он отметил, что нужно иметь инструмент защиты детей от коронавируса, потому что новые варианты могут оказаться более чувствительными и опасными для детей.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса. 5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам будут делать прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке.