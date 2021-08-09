В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — пояснил Максютов (цитата по ТАСС). Он отметил, что нужно иметь инструмент защиты детей от коронавируса, потому что новые варианты могут оказаться более чувствительными и опасными для детей.