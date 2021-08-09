Бывший офицер получил шесть лет колонии за кражу одежды для военных
Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего помощника начальника опорного узла связи 678-го центра связи ВКС Минобороны капитала Сергея Пудикова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 40 000 руб. за кражу со склада одежды военнослужащих и нательного белья на 8,5 млн руб., сообщил «Коммерсантъ». Подсудимого также лишили офицерского звания.
Пудиков обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 г. после внеплановой проверки. Она показала, что со складов было похищено огромное количество одежды: зимние куртки, рубашки с короткими рукавами, комплекты ВКПО – полевая форма, в полном комплекте 18 позиций, берцы, носки, рубашки, ремни, нательное белье, кальсоны, теплое флисовое белье, голубые береты для ВДВ и ВВС, футболки, камуфляжные костюмы «Цифра» и «Флора». Всего капитан похитил 80 «огромных мешков и четыре баула ВКПО».
Следствие установило, что Пудиков вывозил украденное с августа 2016 г. по середину октября 2018 г. на своих автомобилях и хранил в гараже в деревне Поповка в Московской области. Затем подсудимый развозил и продавал одежду через магазины по продаже спецодежды.
Следствие и суд оценили ущерб, нанесенный Пудиковым, в 8,54 млн руб. Суд удовлетворил гражданский иск Минобороны к осужденному на всю сумму ущерба. Подсудимый не признал своей вины и заявил, что одежду не крал, не оформлял фиктивные накладные на уволенных военных, не являлся материально ответственным, а свидетели дали показания, чтобы его оговорить. Пудиков намерен обжаловать решение суда.