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Бывший офицер получил шесть лет колонии за кражу одежды для военных

Ведомости

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего помощника начальника опорного узла связи 678-го центра связи ВКС Минобороны капитала Сергея Пудикова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 40 000 руб. за кражу со склада одежды военнослужащих и нательного белья на 8,5 млн руб., сообщил «Коммерсантъ». Подсудимого также лишили офицерского звания.

Пудиков обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 г. после внеплановой проверки. Она показала, что со складов было похищено огромное количество одежды: зимние куртки, рубашки с короткими рукавами, комплекты ВКПО – полевая форма, в полном комплекте 18 позиций, берцы, носки, рубашки, ремни, нательное белье, кальсоны, теплое флисовое белье, голубые береты для ВДВ и ВВС, футболки, камуфляжные костюмы «Цифра» и «Флора». Всего капитан похитил 80 «огромных мешков и четыре баула ВКПО».

Следствие установило, что Пудиков вывозил украденное с августа 2016 г. по середину октября 2018 г. на своих автомобилях и хранил в гараже в деревне Поповка в Московской области. Затем подсудимый развозил и продавал одежду через магазины по продаже спецодежды.

Следствие и суд оценили ущерб, нанесенный Пудиковым, в 8,54 млн руб. Суд удовлетворил гражданский иск Минобороны к осужденному на всю сумму ущерба. Подсудимый не признал своей вины и заявил, что одежду не крал, не оформлял фиктивные накладные на уволенных военных, не являлся материально ответственным, а свидетели дали показания, чтобы его оговорить. Пудиков намерен обжаловать решение суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных