Бывший офицер получил шесть лет колонии за кражу одежды для военных

Пудиков обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 г. после внеплановой проверки. Она показала, что со складов было похищено огромное количество одежды: зимние куртки, рубашки с короткими рукавами, комплекты ВКПО – полевая форма, в полном комплекте 18 позиций, берцы, носки, рубашки, ремни, нательное белье, кальсоны, теплое флисовое белье, голубые береты для ВДВ и ВВС, футболки, камуфляжные костюмы «Цифра» и «Флора». Всего капитан похитил 80 «огромных мешков и четыре баула ВКПО».