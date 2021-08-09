Познер назвал заслуженным наказание для России за применение допинга
Отношение общественности к российским спортсменам из-за допинговых скандалов является заслуженным, заявил телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью «Матч ТВ», подводя итоги Олимпиады в Токио.
«Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», – сказал Познер. Он сообщил, что разговаривал со многими людьми, имеющими отношение к российскому спорту. Они признались, что допинг применялся, причем широко. «Когда это было обнаружено, – мы это отрицали, мы врали, обманывали», — отметил телеведущий.
Познер выразил надежду, что в России усвоили этот урок, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 г. в Китае российские спортсмены снова будут выступать без флага и гимна. «И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», — сказал он. По словам журналиста, его ожидания от Олимпиады «примерно оправдались». «Я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — подчеркнул он.
Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Россияне были удостоены 71 медали – это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г., когда российские спортсмены, еще до допинговых скандалов, выступали под своими знаменами и гимном. Таким образом, Россия заняла третье место после США (113) и Китая (88).
WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.