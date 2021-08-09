Познер назвал заслуженным наказание для России за применение допинга

Познер выразил надежду, что в России усвоили этот урок, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 г. в Китае российские спортсмены снова будут выступать без флага и гимна. «И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», — сказал он. По словам журналиста, его ожидания от Олимпиады «примерно оправдались». «Я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — подчеркнул он.