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Познер назвал заслуженным наказание для России за применение допинга

Ведомости

Отношение общественности к российским спортсменам из-за допинговых скандалов является заслуженным, заявил телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью «Матч ТВ», подводя итоги Олимпиады в Токио.

«Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», – сказал Познер. Он сообщил, что разговаривал со многими людьми, имеющими отношение к российскому спорту. Они признались, что допинг применялся, причем широко. «Когда это было обнаружено, – мы это отрицали, мы врали, обманывали», — отметил телеведущий.

Познер выразил надежду, что в России усвоили этот урок, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 г. в Китае российские спортсмены снова будут выступать без флага и гимна. «И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», — сказал он. По словам журналиста, его ожидания от Олимпиады «примерно оправдались». «Я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Россияне были удостоены 71 медали – это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г., когда российские спортсмены, еще до допинговых скандалов, выступали под своими знаменами и гимном. Таким образом, Россия заняла третье место после США (113) и Китая (88). 

WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Российские спортсмены взяли на Олимпиаде рекордное число медалей со времен Афин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных