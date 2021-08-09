В павильонах «Здоровая Москва» начнут диагностику осложнений после COVID-19

С 21 июня павильоны «Здоровая Москва» были перепрофилированы под пункты вакцинации от коронавируса. За это время первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. человек, еще 8 тыс. прошли ревакцинацию «Спутником лайт». Сейчас в павильонах так же можно сделать прививку от коронавируса.