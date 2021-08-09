В павильонах «Здоровая Москва» начнут диагностику осложнений после COVID-19
В павильонах «Здоровая Москва» с 9 августа начнут проводить диагностические осмотры, чтобы выявить осложнения у пациентов, перенесших коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Переболевшим коронавирусом предлагается пройти пять дополнительных исследований. Пациенты могут пройти спирометрию, в ходе которой оценивается состояние дыхательной системы, сдать биохимический анализ крови. Москвичи, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой форме, могут сдать анализ на концентрацию Д-димера – биохимического маркера свертываемости крови.
Если пациент жалуется на одышку или отеки, ему предложат пройти тест с 6-ти минутной ходьбой, чтобы выявить возможные проблемы с сердцем и легкими. По направлению врача павильона москвичи смогут сделать в поликлинике рентген грудной клетки.
Собянин отметил, что все исследования проводятся бесплатно, если у пациента есть московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике. Результаты анализов можно будет узнать в электронной медкарте.
С 21 июня павильоны «Здоровая Москва» были перепрофилированы под пункты вакцинации от коронавируса. За это время первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. человек, еще 8 тыс. прошли ревакцинацию «Спутником лайт». Сейчас в павильонах так же можно сделать прививку от коронавируса.