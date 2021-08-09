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В павильонах «Здоровая Москва» начнут диагностику осложнений после COVID-19

Ведомости

В павильонах «Здоровая Москва» с 9 августа начнут проводить диагностические осмотры, чтобы выявить осложнения у пациентов, перенесших коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Переболевшим коронавирусом предлагается пройти пять дополнительных исследований. Пациенты могут пройти спирометрию, в ходе которой оценивается состояние дыхательной системы, сдать биохимический анализ крови. Москвичи, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой форме, могут сдать анализ на концентрацию Д-димера – биохимического маркера свертываемости крови.

Если пациент жалуется на одышку или отеки, ему предложат пройти тест с 6-ти минутной ходьбой, чтобы выявить возможные проблемы с сердцем и легкими. По направлению врача павильона москвичи смогут сделать в поликлинике рентген грудной клетки.

Собянин отметил, что все исследования проводятся бесплатно, если у пациента есть московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике. Результаты анализов можно будет узнать в электронной медкарте.

С 21 июня павильоны «Здоровая Москва» были перепрофилированы под пункты вакцинации от коронавируса. За это время первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. человек, еще 8 тыс. прошли ревакцинацию «Спутником лайт». Сейчас в павильонах так же можно сделать прививку от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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