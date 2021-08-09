На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв
«09 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли», — сообщили в пресс-службе. На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.
По данным компании, происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Сейчас на предприятии начались восстановительные работы. «По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток. В настоящее время приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать», — рассказали в компании.
Акции включающей предприятие в Липецке одноименной группы НЛМК на торгах на Мосбирже упали на новости о взрыве на 1,68%, до 250 руб. за бумагу. Сейчас акции компании частично отыграли падение. Они стоят 252,72руб за бумагу (-1,29 %).
Новолипецкий металлургический комбинат входит в одноименную группу НЛМК, доля которой в российском производстве стали составляет 21%. В номенклатуре предприятия — чугун, слябы, холоднокатаная, горячекатаная, оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, трансформаторная и динамная стали, следует из сообщения на сайте компании.