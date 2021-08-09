На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв

Акции включающей предприятие в Липецке одноименной группы НЛМК на торгах на Мосбирже упали на новости о взрыве на 1,68%, до 250 руб. за бумагу. Сейчас акции компании частично отыграли падение. Они стоят 252,72руб за бумагу (-1,29 %).