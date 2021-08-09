В Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты

Лесные пожары в Якутии начались в конце мая, пик пожаров наступил во второй половине июня. Айсен Николаев заявлял, что причиной пожаров стало глобальное изменение климата. Средняя температура в Якутии в июне была на несколько градусов выше нормы. 27 июля МЧС оценил прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии более чем на 1 млрд руб.