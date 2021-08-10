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В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате

Ведомости

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к детям сотрудниками интерната, сообщается на сайте Следственного комитета.

Заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра интерната задержаны. «В настоящее время в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, о факте применения насилия заявили сами воспитанники ГОКУ «Школа-интернат р. п. Квиток». Они 5 августа сообщили в полицию о том, что причиной избиений стал самовольный уход воспитанников из интерната. Отмечается, что в данный момент уже установлен факт причинения телесных повреждений трем воспитанникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных