В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате
В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к детям сотрудниками интерната, сообщается на сайте Следственного комитета.
Заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра интерната задержаны. «В настоящее время в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, о факте применения насилия заявили сами воспитанники ГОКУ «Школа-интернат р. п. Квиток». Они 5 августа сообщили в полицию о том, что причиной избиений стал самовольный уход воспитанников из интерната. Отмечается, что в данный момент уже установлен факт причинения телесных повреждений трем воспитанникам.