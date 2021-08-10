В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате

По данным следствия, о факте применения насилия заявили сами воспитанники ГОКУ «Школа-интернат р. п. Квиток». Они 5 августа сообщили в полицию о том, что причиной избиений стал самовольный уход воспитанников из интерната. Отмечается, что в данный момент уже установлен факт причинения телесных повреждений трем воспитанникам.