Мишустин выделил 127 млн рублей на мобильные бригады для помощи больным COVID-19
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 127,6 млн руб. на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
«На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет направлено 127,6 млн руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства. В прошлом году на эти же цели было выделено 200 млн руб.
Как поясняется в документе, практика выезда специалистов из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией используется в ряде территорий. Они консультируют коллег и оказывают помощь больным. Среди них анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.
Уточняется, что в этой работе принимают участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. В том числе Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет.