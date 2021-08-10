Мишустин выделил 127 млн рублей на мобильные бригады для помощи больным COVID-19

«На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет направлено 127,6 млн руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства. В прошлом году на эти же цели было выделено 200 млн руб.