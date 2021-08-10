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Мишустин выделил 127 млн рублей на мобильные бригады для помощи больным COVID-19

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 127,6 млн руб. на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

«На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет направлено 127,6 млн руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства. В прошлом году на эти же цели было выделено 200 млн руб.

Как поясняется в документе, практика выезда специалистов из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией используется в ряде территорий. Они консультируют коллег и оказывают помощь больным. Среди них анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

Уточняется, что в этой работе принимают участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. В том числе Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных