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В России впервые с конца июня выявили менее 22 000 случаев COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 378 человек, следует из статистики оперштаба на 10 августа. Это минимум с 30 июня, когда в стране было зарегистрировано 21 042 случая COVID-19. За сутки умерли 792 пациента.

Общее число случаев заражения в стране достигло 6 491 288. Умерли за все время пандемии 166 442 человека. Вчера, 9 августа, оперштаб сообщил о 22 160 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 1639 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3072 человека, скончался 61 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 530 989 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1811), Московская (+1309), Нижегородская (+537) и Свердловская (+518) области.

За сутки полностью выздоровел 18 729 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 788 710.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 203 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,9 млн случаев, Индии (более 31,9 млн) и Бразилии (свыше 20,1 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных