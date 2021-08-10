В России впервые с конца июня выявили менее 22 000 случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 378 человек, следует из статистики оперштаба на 10 августа. Это минимум с 30 июня, когда в стране было зарегистрировано 21 042 случая COVID-19. За сутки умерли 792 пациента.
Общее число случаев заражения в стране достигло 6 491 288. Умерли за все время пандемии 166 442 человека. Вчера, 9 августа, оперштаб сообщил о 22 160 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1639 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3072 человека, скончался 61 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 530 989 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1811), Московская (+1309), Нижегородская (+537) и Свердловская (+518) области.
За сутки полностью выздоровел 18 729 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 788 710.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 203 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,9 млн случаев, Индии (более 31,9 млн) и Бразилии (свыше 20,1 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.