СК возбудил уголовное дело по факту отравления более 30 детей в Волгодонске
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка в Волгодонске, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в г. Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении. По версии следствия, 9 августа спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске, предоставили услуги по организации питания и готовую пищевую продукцию. В результате у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.
Сейчас состояние детей удовлетворительное. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже произведен осмотр места происшествия и смывы столовых помещений, изъяты пробы пищевой продукции, назначены судебно-медицинские экспертизы, рассказали в СУ СК.
В связи с произошедшим организована прокурорская проверка. В частности, прокуратура Ростовской области проверяет соблюдение требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних на базе отдыха в Волгодонске. Работа пищеблока, в котором питались пострадавшие, приостановлена, отметили в ведомстве.