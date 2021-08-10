Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

СК возбудил уголовное дело по факту отравления более 30 детей в Волгодонске

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка в Волгодонске, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в г. Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении. По версии следствия, 9 августа спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске, предоставили услуги по организации питания и готовую пищевую продукцию. В результате у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

Сейчас состояние детей удовлетворительное. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже произведен осмотр места происшествия и смывы столовых помещений, изъяты пробы пищевой продукции, назначены судебно-медицинские экспертизы, рассказали в СУ СК.

В связи с произошедшим организована прокурорская проверка. В частности, прокуратура Ростовской области проверяет соблюдение требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних на базе отдыха в Волгодонске. Работа пищеблока, в котором питались пострадавшие, приостановлена, отметили в ведомстве.

Ранее по теме: Директора вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей на Кубани

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных