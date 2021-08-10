СК возбудил уголовное дело по факту отравления более 30 детей в Волгодонске

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в г. Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении. По версии следствия, 9 августа спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске, предоставили услуги по организации питания и готовую пищевую продукцию. В результате у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.